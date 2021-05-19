Актер Владимир Петров рассказал о подготовке к съемкам в фильме "Турист"

Молодой российский актер Владимир Петров, сыгравший главную роль в фильме "Турист", рассказал о своих впечатлениях от съемочного процесса.

Молодой российский актер Владимир Петров, сыгравший главную роль в фильме "Турист", рассказал о своих впечатлениях от съемочного процесса.

Отвечая на вопрос журналиста о том, смог ли он вжиться в образ своего героя, Петров отметил, что безусловно да.

"Он в меня въехал на КамАЗе и заставил поселиться. Я засыпал со сценарием. Это первая главная роль в большом кино, мне хотелось сделать все качественно", — сказал он.

Кроме того, друзья Петрова отмечали, что он вернулся после съемок совсем другим человеком. Ему понадобилось больше месяца, чтобы прийти в себя, резюмировал актер.

Стоит отметить, что в фильме "Турист" рассказана реальна история российских инструкторов, который помогли правительству Центральноафриканской Республики (ЦАР) справится с местными боевиками. Это первая совместная картина России и ЦАР.