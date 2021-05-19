Суд приговорил к 5,5 года колонии бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна

Куйбышевский райсуд Петербурга приговорил к 5,5 года тюремного заключения бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна по делу о получении взятки.

Куйбышевский райсуд Петербурга приговорил к 5,5 года тюремного заключения бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна по делу о получении взятки.

Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима. По решению юридической инстанции, экс-чиновник получил штраф в размере 20 млн рублей.

Следствие и суд установили, что Оганесян получил денежное вознаграждение при строительстве стадиона на Крестовском острове, где прошли матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Гособвинение ранее просило для него 16 лет лишения свободы со штрафом в 60 млн рублей.