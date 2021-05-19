«Успешен в любых жанрах»: Понасенков рассказал о походе на «Вечерний Ургант»

Режиссер и историк поделился впечатлениями от визита в телецентр «Останкино».

В минувший четверг, 18 мая, в тренды YouTube ворвался ролик с Евгением Понасенковым – известный историк, режиссер и актер стал гостем передачи «Вечерний Ургант» на «Первом канале». За сутки отрывок из телевизионного эфира с Маэстро набрал почти полтора миллиона просмотров и сто тысяч лайков. Для сравнения, выпуск со звездой мирового масштаба, актером Робертом Де Ниро набрал всего 580 тысяч просмотров.

Понасенков побеседовал с ведущим Иваном Ургантом о своем историческом труде («Первая научная история войны 1812 года»), рассказал о перстнях 18-го века и исполнил композицию «Ride It» авторства британского певца Джея Шона. К слову, эту песню историк, по собственному признанию, ненавидит.

Несмотря на это, впечатления от похода на «Вечерний Ургант» у Евгения Понасенкова остались положительные. В разговоре с «Политикой Сегодня» ученый посетовал, что в нынешние времена телевидение распространяет «страшную суету и бессмыслицу», среди которой его явление на экраны должно воспринимать, как «праздник».

«Я очень рад своему выходу [на "Вечернем Урганте"]. Если я получаю возможность донести хотя бы крупицу своих идей, знаний и эстетики до широкой аудитории, то этим необходимо пользоваться. Потому что сегодняшнее телевидение настроено на изничтожение сознания, мышления и эстетики. С другой стороны, понятно, что я все умею и могу существовать в любом жанре, и везде будут успешен, но о высоких вещах не нужно говорить в суете, нужно давать на это больше времени», — объяснил Понасенков.

Комментаторы на YouTube оставили восторженные отзывы под роликом с Евгением Понасенковым. Самые преданные зрители Ивана Урганта даже признались, что впервые смотрели выпуск вечерней передачи с таким интересом.

В начале телеэфира Понасенков высказал позицию о роли французского императора Наполеона Бонапарта в Отечественной войне 1812 года. Подробнее о размышлениях историка на эту тему можете прочитать в нашем материале.