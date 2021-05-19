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16:52   19 Мая 2021
Общество

В Центре Гамалеи подтвердили прогноз Поповой по окончанию пандемии COVID-19 в России

В Центре Гамалеи подтвердили прогноз Поповой по окончанию пандемии COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утверждает, что пандемия COVID-19 в России может закончиться осенью. В Центре Гамалеи оценили точность этого прогноза.

Вирусолог Центра имени Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев подтвердил достоверность прогноза, сделанного главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Свой комментарий он дал изданию "Слово и Дело".

"Анна Юрьевна справедливо оценивает ситуацию, конечно, нужно прислушиваться к главному санитарному врачу. Проблема в том, что сроки окончания пандемии коронавируса — это область предположений, где многое вероятно и многое маловероятно", — объяснил он.

Специалист отметил, что выступления руководителей такого уровня имеют большое значение для борьбы с коронавирусом. Они просвещают массы, рекомендуя вакцинироваться от COVID-19. В конечном счете, все это облегчает выход страны на плато по заболеваемости.

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