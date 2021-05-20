Народ заплатит: что грозит губернатору Уссу, шикующему на миллионы из бюджета

Губернатор Красноярского края попадет в большой скандал, если не откажется от миллионных трат на пятидневную поездку в Петербург.

Губернатор Красноярского края Александр Усс попадет в «очень большой скандал», если не откажется от непомерных трат во время визита в Санкт-Петербург, прогнозирует политолог Марат Баширов.

Накануне стало известно, что чиновник потратит около двух миллионов рублей из краевого бюджета на проживание в пятизвездочном петербургском отеле и аренду автомобиля Mercedes-Benz S-класса в дни проведения ПМЭФ.

«Думаю, сейчас команда Усса анализирует публичные последствия [этой новости, - прим.ред.]. Может кто-то думает, что удастся отсидеться и этого инцидента не заметят, но нет — скандал будет очень крупный», — рассказал Баширов в комментарии «Политике Сегодня».

Пять дней в бюджетном раю

Накануне Telegram-канал Mash опубликовал чек из отеля Corinthia на 936 тысяч рублей: в такую сумму налогоплательщикам Красноярского края обойдется пять дней проживания Усса в представительском номере с видом на Невский проспект, мраморной ванной и люксовой мебелью.

Характерно, что двум членам красноярской делегации, которые будут сопровождать Усса, сняли номера куда дешевле: за их пребывание с 1 по 6 июня в четырехзвездочном отеле «Амбассадор» заплачено 235 200 рублей.

Повод недешевой командировки — участие губернатора в Петербургском международном экономическом форуме, который, впрочем, пройдет далековато от Невского проспекта, где расположены временные хоромы Александра Викторовича. От центра «Экспофорум», что на Петербургском шоссе, до гостиницы Corinthia ехать без малого 26 километров или от 40 до 50 минут на автомобиле. И эти минуты губернатор проведет в максимальном комфорте.

Губернатор Красноярского края Александр Усс потратит миллион на пять дней в отеле. Усс прилетает в Санкт-Петербург на экономический форум, остановиться он решил в пятизвездочном отеле Corinthia в центре города, одна ночь в котором стоит почти 200 тысяч рублей. pic.twitter.com/GVgXKykv90 — ФедералПресс (@FederalPress) May 18, 2021

Еще 844 600 рублей планируется потратить на аренду шикарного «мерса» для чиновника. В контракте, заключенном с петербургской компанией «Вера-транс» 13 мая, указано 103 машино-часа по 8200 рублей за каждый, уточняет издание NSG24. Такому «такси» рядовой красноярец может только позавидовать: кожаные кресла в автомобиле запоминают расположение тела пассажира, есть телевизор, шесть подушек безопасности и климат-контроль.

В общей сложности поездка Усса на ПМЭФ опустошит краевой бюджет на 2 015 800 рублей. Учитывая доходы губернатора, в 2017 году исчисляемые баснословной суммой в 221,6 миллиона рублей, поездка в Питер обошлась буквально в «копейки». Конечно, заплатил за нее Усс не из своего кармана: в конце концов, за 2020 год чиновник заработал всего чуть более 30 миллионов рублей. Из-за столь резкого обеднения приходится экономить и шиковать на «народные».

«Это непомерные затраты даже для Санкт-Петербурга, даже во время форума. Помимо гостиницы — шикарный "Мерседес" в аренду. При условии, что средняя заработная плата в Российской Федерации около 20 тысяч, миллион рублей за несколько дней — это просто вызывающе. Думаю, господину Уссу нужно посмотреть, сколько выделяется денег многодетным семьям в Красноярском крае или инвалидам», — отметил политолог Баширов.

Ноль реакции

Пока Александр Викторович показательно игнорирует скандал, в который сам же и попал. Вместо объяснений в своих соцсетях губернатор напоминает красноярцам, что автомобили (вероятно те, которые не Mercedes-Benz S-класса с шестью подушками безопасности) — «источник повышенной опасности», рапортует о повышении выплат детям войны аж на 400 рублей в месяц и внеплановых проверках на объектах, строящихся в рамках нацпроектов.

В комментариях чиновнику напоминают, что пора бы объясниться: «Ждем селфи из отеля Corinthia или опровержение информации», «Дети и старики голодные приснятся в таком номере», «Как к вам устроиться на работу? Хочу такие же командировочные».

«Полагаю, в конечном итоге, губернатор будет вынужден отвечать на эту историю. Тем более, господин Усс очень активно занимается пиаром: сегодня объявил, что краевые министры будут внезапно приезжать в поселки или города с инспекциями по нацпроектам. Дай бог, чтобы приезжали не на шикарном мерседесе», — иронизирует автор Telegram-канала «Политджойстик» Баширов.

Как водится, за губернатора перед общественностью ответили его подчиненные. Представитель администрации Красноярского края объяснил командировку на миллионы незамысловатым рыночным законом спроса и предложения: мол, цены на гостиничные услуги в Северной столице во время экономического форума резко возрастают — траты вынужденные. К тому же, губернатор не развлекаться едет, а искать инвесторов.

«Поэтому при заказе гостиниц организаторы визита делегации вынуждены работать в тех ценовых категориях, которые диктуют владельцы гостиниц. В то же время посещение форума считаем стратегически значимым, так как соглашения, подписанные нашей делегацией с инвесторами, принесут региону значительные бюджетные поступления», — рассказали в правительстве края NGS24.

В отличие от своего региона, дефицит бюджета которого к концу 2020 года составил 17,2 миллиарда рублей, сам Усс материальных проблем не испытывает и к шику на бюджетные средства мог бы не прибегать. В собственности у него автомобили Land Rover и Range Rover, 4 земельных участка (самый большой на 174 тысячи квадратных метров, самый маленький — на 775 квадратов), 4 дачных дома, жилой дом площадью более 300 квадратов, в пользовании еще один участок и квартира на 167 квадратных метров. Не менее завидное имущество задекларировала и губернаторская супруга.

Не исключено, что господин Усс все-таки выскажется на тему петербургской поездки: повод опасаться публичных скандалов у него есть. Эксперты отправляли Усса в отставку еще осенью минувшего года — о том, почему Александр Викторович рискует оказаться не у дел, читайте в нашей статье «У вас Усс расклеился: губернатор Красноярского края на грани отставки».