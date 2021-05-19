Зарубежные зрители пришли в восторг от российского фильма "Турист"

Исполнитель главной роли в отечественном фильме "Турист" Владимир Петров оценил, как российские зрители примут кинокартину о военных действиях в ЦАР.

Исполнитель главной роли в отечественном фильме "Турист" Владимир Петров оценил, как российские зрители примут кинокартину о военных действиях в ЦАР.

Он пообщался с журналистами в рамках пресс-конференции в Медиагруппе "Патриот". Артист признался, что ждет положительных реакций зрителей на боевик "Турист", который будет показан на НТВ 19 мая в 23:40. Актер, однако, осознает, что реакция аудитории может разниться.

"Жду позитивной реакции, старались сделать качественное кино, ожидаю хорошей реакции, других нет. Они могут быть разные, я понимаю, но мы все люди: кому-то может понравиться, кому-то нет", — заметил Петров в беседе с прессой.

Актер признался, что за границей встречал исключительно восхищенные отзывы зрителей, которые посмотрели боевик. Креативный продюсер проекта Генрих Кен совместно с талантливой командой профессионалов сумел показать объективный взгляд на события, которые происходят в Центральноафриканской Республике в настоящий момент. "Турист" стал первым совместным фильмом России и ЦАР.