Путин поддержал инициативу ЕР о переносе переписи населения России

Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал предложение "Единой России" перенести перепись населения на октябрь, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал предложение "Единой России" перенести перепись населения на октябрь, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что соответствующее предложение озвучил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Президент Путин поддержал предложение Турчака, предложение "Единой России" сдвинуть перепись населения на октябрь", — заявил Песков.

Ранее российский лидер заявил, что рассмотрит соответствующее предложение, чтобы оно не пересекалось с предвыборной компанией.