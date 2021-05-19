Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:09   19 Мая 2021
Политика

Путин поддержал инициативу ЕР о переносе переписи населения России

Путин поддержал инициативу ЕР о переносе переписи населения России

Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал предложение "Единой России" перенести перепись населения на октябрь, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что соответствующее предложение озвучил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Президент Путин поддержал предложение Турчака, предложение "Единой России" сдвинуть перепись населения на октябрь", — заявил Песков.

Ранее российский лидер заявил, что рассмотрит соответствующее предложение, чтобы оно не пересекалось с предвыборной компанией.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #песков #единая россия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров