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16:30   19 Мая 2021
Россия

Бывший замминистра спорта в Екатеринбурге пожаловался на отсутствие туалетов

Бывший замминистра спорта в Екатеринбурге пожаловался на отсутствие туалетов

Бывший заместитель министра физкультуры, спорта и туризма Свердловской области, а ныне руководитель центра гидов в Екатеринбурге Константин Брыляков раскритиковал городские власти за отсутствие в центре уральской столицы общественных туалетов.

По его словам, многолетние обращения в администрацию с просьбой решить проблему до сих пор не увенчались успехом. При этом Брыляков считает принципиальным вопрос не количества, а расположения туалетов. 

«Туалеты должны быть большими, они должны быть расположены удобно по логистике экскурсионных маршрутов», – считает бывший чиновник.

Глава центра гидов заявил, что из-за этого Екатеринбург уступает в туристическом развитии городам-столицам соседних регионов, таких как Пермь, Тюмень, Казань и Тобольск. 

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#екатеринбург #туризм #свердловская область #туалеты #мнение эксперта

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