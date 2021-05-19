Бывший замминистра спорта в Екатеринбурге пожаловался на отсутствие туалетов

По мнению экс-чиновника, в Казани, Перми, Тюмени и Тобольске власти подходят к вопросу комфорта жителей и туристов более ответственно.

Бывший заместитель министра физкультуры, спорта и туризма Свердловской области, а ныне руководитель центра гидов в Екатеринбурге Константин Брыляков раскритиковал городские власти за отсутствие в центре уральской столицы общественных туалетов.

По его словам, многолетние обращения в администрацию с просьбой решить проблему до сих пор не увенчались успехом. При этом Брыляков считает принципиальным вопрос не количества, а расположения туалетов.

«Туалеты должны быть большими, они должны быть расположены удобно по логистике экскурсионных маршрутов», – считает бывший чиновник.

Глава центра гидов заявил, что из-за этого Екатеринбург уступает в туристическом развитии городам-столицам соседних регионов, таких как Пермь, Тюмень, Казань и Тобольск.