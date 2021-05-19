Путина разочаровало заявление о "топчущихся" туристах в Долине гейзеров

Президент РФ Владимир Путин оценил заявление вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который сообщил, что в Долине гейзеров на Камчатке существуют ограничения по допуску туристов.

Президент РФ Владимир Путин оценил заявление вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который сообщил, что в Долине гейзеров на Камчатке существуют ограничения по допуску туристов.

Замглавы кабмина заявил, что, если пускать больше туристов на территорию биосферного заповедника, где находится долина, то они "просто вытопчут все". Решить эту проблему, по словам Путина, можно, наладив инфраструктуру.

"Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду, это понятно, но как-то меня это задело. Как будто совсем какие-то уже люди, которых мы не хотим там видеть", — отметил Путин.

Также он добавил, что относиться к туристам следует "не как к чужим, а как к своим, близким, и тогда все будет лучше получаться".