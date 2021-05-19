Продюсер "Туриста" рассказал, чем фильм запомнится зрителям

Креативный продюсер картины "Турист" Генрих Кен поделился деталями съемок фильма и объяснил, почему воодушевляющий посыл вдохновит зрителей на размышления.

Креативный продюсер картины "Турист" Генрих Кен поделился деталями съемок фильма и объяснил, почему воодушевляющий посыл вдохновит зрителей на размышления.

Телеканал НТВ готовится представить премьеру фильма "Турист", который стал первым совместным проектом России и Центральноафриканской Республики. Креативный продюсер Генрих Кен обсудил фильм с корреспондентами пресс-центра Медиагруппы "Патриот".

Наибольшее любопытство у журналистов вызвал вопрос технических сложностей: с какими трудностями столкнулась съемочная группа во время создания боевика на территории ЦАР. Продюсер отметил, что работа над фильмом прошла без форс-мажорных обстоятельств. Также Кен объяснил, почему для сценария "Туриста" была выбрана воодушевляющая интонация и чем лента запомнится зрителям.

"Кино — это зрелище. Вы с семьей сели смотреть и увидели, как все плохо, если так показывать — головы не поднимешь. А когда показываешь другие ориентиры, начинаешь задумываться", — объяснил продюсер.

Кен подчеркнул, что картину о российском инструкторе с позывным "Турист" будет ошибочно считать ответом голливудским фильмам. По мнению продюсера, важным решением при создании ленты был отказ от работы по лекалам западной индустрии блокбастеров.

Фильм рассказывает о деятельности российских инструкторов, которые отправились в ЦАР для тренинга Вооруженных сил республики. Главному герою "Туриста" предстоит преодолеть множество испытаний накануне госпереворота. Премьера состоится 19 мая в 23:40 на канале НТВ.