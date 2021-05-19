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15:46   19 Мая 2021
Происшествия

Главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов получил штраф за статью о митинге

Главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов получил штраф за статью о митинге

Басманный суд Москвы оштрафовал главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова на 60 тыс. рублей за статью про возможные провокации на митинге в январе. 

Кроме того, сама редакция также получила штраф в 200 тыс. рублей. Автором материала, ставшего поводом для судебных разбирательств, стала Татьяна Юрасова.

Столичная прокуратура поддержала требование Роскомнадзора о блокировке статьи, поскольку в ней содержится недостоверная информация. По возбужденному уголовному делу "Новой газете" грозил штраф до 500 тыс. рублей, а Муратову — до 100 тыс. рублей. Сам материал был удален в день публикации.

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#суд #штраф #новая газета #Дмитрий Муратов

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