Главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов получил штраф за статью о митинге

Басманный суд Москвы оштрафовал главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова на 60 тыс. рублей за статью про возможные провокации на митинге в январе.

Басманный суд Москвы оштрафовал главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова на 60 тыс. рублей за статью про возможные провокации на митинге в январе.

Кроме того, сама редакция также получила штраф в 200 тыс. рублей. Автором материала, ставшего поводом для судебных разбирательств, стала Татьяна Юрасова.

Столичная прокуратура поддержала требование Роскомнадзора о блокировке статьи, поскольку в ней содержится недостоверная информация. По возбужденному уголовному делу "Новой газете" грозил штраф до 500 тыс. рублей, а Муратову — до 100 тыс. рублей. Сам материал был удален в день публикации.