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15:34   19 Мая 2021
Происшествия

Бывшего главу Фонда капремонта Петербурга задержали по делу о взятке

Бывшего главу Фонда капремонта Петербурга задержали по делу о взятке

Экс-гендиректора Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Петербурга Дениса Шабурова задержали по подозрению в получении взятки. 

Сумма, которую Шабуров мог получить в качестве "вознаграждения", пока не уточняется. Источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах подтвердил эту информацию.

Фигурант дела занимал должность главы Фонда капремонта Петербурга в период с 2015 по 2020 год. Все обстоятельства задержания в настоящий момент устанавливаются.

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