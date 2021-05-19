Бывшего главу Фонда капремонта Петербурга задержали по делу о взятке

Экс-гендиректора Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Петербурга Дениса Шабурова задержали по подозрению в получении взятки.

Экс-гендиректора Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Петербурга Дениса Шабурова задержали по подозрению в получении взятки.

Сумма, которую Шабуров мог получить в качестве "вознаграждения", пока не уточняется. Источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах подтвердил эту информацию.

Фигурант дела занимал должность главы Фонда капремонта Петербурга в период с 2015 по 2020 год. Все обстоятельства задержания в настоящий момент устанавливаются.