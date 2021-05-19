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15:24   19 Мая 2021
Армия

"Это покажется фантастическим": креативный продюсер фильма "Турист" оценил итоги работы

"Это покажется фантастическим": креативный продюсер фильма "Турист" оценил итоги работы

Креативный продюсер Генрих Кен рассказал, как проходили съемки совместного фильма Центральноафриканской Республики (ЦАР) и России "Турист".

Организовывать съемочный процесс было сложнее из-за пандемии коронавируса, сообщил Кен во время пресс-конференции Медиагруппы "Патриот". Ему вместе с помощниками сначала пришлось лететь "на разведку" в ЦАР, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

"Узнали про гостиницу, встретились с людьми, потом организовали чартер для команды и полетели", — пояснил он.

Также креативный продюсер рассказал, что боевик не показывают в кинотеатрах, потому что он является демократичным. Фильм транслируют на телевидении и других платформах, чтобы больше зрителей смогли его увидеть.

"Это производственные тонкости. На мой взгляд, это верное решение, чтобы зрители прониклись идеей, заразились, а дальше — как будет, так и будет, предсказать судьбу фильма никто не сможет", — подчеркнул Кен.

Он добавил, что съемочной команде удалось реализовать все задуманное.

"Мы каждый день собирались творческой группой и обсуждали следующий день, подводили итоги. Это покажется фантастическим: получилось ровно то, что мы задумали", — резюмировал продюсер.

Результаты работы российские зрители смогут увидеть уже сегодня, 19 мая, в 23:40, на телеканале НТВ.

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#турист #фильм #кен

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