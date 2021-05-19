Скончалась исполнительница роли Мальвины в советском "Буратино"

Исполнительница роли Мальвины в советском фильме "Приключения Буратино" Татьяна Проценко скончалась на 54-м году жизни. Об этом сообщил ее супруг Алексей Войтюк.

Исполнительница роли Мальвины в советском фильме "Приключения Буратино" Татьяна Проценко скончалась на 54-м году жизни. Об этом сообщил ее супруг Алексей Войтюк.

Советская актриса умерла после продолжительной болезни. В 2018 году у Проценко диагностировали рак. Звезда советского "Буратино" не только играла в кино, но и занималась журналистской деятельностью. Татьяна Проценко родилась 8 апреля 1968 года.