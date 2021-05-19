15:19 19 Мая 2021Общество
Глава СВР РФ назвал аморальным затягивание регистрации "Спутника V" в Евросоюзе
Разведданные говорят о том, что регистрация российской вакцины от коронавируса в ЕС затягивается по указке высоких кабинетов Евросоюза, считает глава СВР РФ Сергей Нарышкин.
Разведданные говорят о том, что регистрация российской вакцины от коронавируса в ЕС затягивается по указке высоких кабинетов Евросоюза, считает глава СВР РФ Сергей Нарышкин.
Затягивание регистрации отечественного препарата от коронавирусной инфекции в странах Евросоюза — аморальное явление, считает глава Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин. По его словам, причиной задержки процедуры могут нести политический характер, передает агентство ТАСС.