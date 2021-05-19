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15:19   19 Мая 2021
Общество

Глава СВР РФ назвал аморальным затягивание регистрации "Спутника V" в Евросоюзе

Глава СВР РФ назвал аморальным затягивание регистрации "Спутника V" в Евросоюзе

Разведданные говорят о том, что регистрация российской вакцины от коронавируса в ЕС затягивается по указке высоких кабинетов Евросоюза, считает глава СВР РФ Сергей Нарышкин.

Затягивание регистрации отечественного препарата от коронавирусной инфекции в странах Евросоюза — аморальное явление, считает глава Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин. По его словам, причиной задержки процедуры могут нести политический характер, передает агентство ТАСС.

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#ес #нарышкин #вакцина

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