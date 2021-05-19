Инфекционист рассказал, можно ли смешивать вакцины от коронавируса

Можно ли поставить первый укол одним препаратом от коронавируса, а для второго использовать другую вакцину, рассказал инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский.

Можно ли поставить первый укол одним препаратом от коронавируса, а для второго использовать другую вакцину, рассказал инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский.

Испанские специалисты приняли решение вакцинировать людей, не достигших 60 лет, разными препаратами от коронавируса. Так, первую дозу они получат вакциной AstraZeneca, а вторую препаратом от Pfizer.

Теоретически, замена препаратов возможна. Однако перед применением на практике нужно провести клинические исследования, отметил Вознесенский в беседе с сайтом 360tv.ru. Оба препарата прошли регистрацию европейским агентством по применению лекарств. Кроме того, вакцины разработаны на одной платформе матричных РНК.