ВОЗ не берется прогнозировать появление новых штаммов COVID-19

Угрозу появления новых штаммов коронавирусной инфекции на данный момент спрогнозировать очень сложно, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Угрозу появления новых штаммов коронавирусной инфекции на данный момент спрогнозировать очень сложно, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

При широком распространении любого вируса он начинает активно мутировать, поэтому не стоит расслабляться. Такое мнение высказала региональный представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.

"Не надо позволять вирусу, чтобы он передавался от человека к человеку", — подчеркнула она в эфире радиостанции "Говорит Москва" .

По словам Вуйнович, уверенный прогноз по коронавирусу не может дать никто. По словам некоторых экспертов, существуют риски появления мутаций, для которых уже созданные вакцины окажутся неэффективны.