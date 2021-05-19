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15:12   19 Мая 2021
Происшествия

Жених на сербской свадьбе устроил стрельбу из гранатомета

Жених на сербской свадьбе устроил стрельбу из гранатомета

В Сербии на свадьбе жених решил устроить стрельбу из противотанкового гранатомета по яблоку. Таким образом, он хотел доказать окружающим, что способен защитить свою невесту. 

Фрукт закрепили на шесте и подняли на высоту нескольких метров. Мужчине нужно было сбить его, но, судя по кадрам, опубликованным в Сети, он не попал, а снаряд оказался на участке соседей.

Пока неизвестно, были ли последствия этого перформанса. Информации о пострадавших не поступало.

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#сербия #свадьба #гранатомет

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