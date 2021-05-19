15:12 19 Мая 2021Происшествия
Жених на сербской свадьбе устроил стрельбу из гранатомета
В Сербии на свадьбе жених решил устроить стрельбу из противотанкового гранатомета по яблоку. Таким образом, он хотел доказать окружающим, что способен защитить свою невесту.
В Сербии на свадьбе жених решил устроить стрельбу из противотанкового гранатомета по яблоку. Таким образом, он хотел доказать окружающим, что способен защитить свою невесту.
Фрукт закрепили на шесте и подняли на высоту нескольких метров. Мужчине нужно было сбить его, но, судя по кадрам, опубликованным в Сети, он не попал, а снаряд оказался на участке соседей.
Пока неизвестно, были ли последствия этого перформанса. Информации о пострадавших не поступало.