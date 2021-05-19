Вакцинацию от коронавируса могут сделать обязательной при ухудшении ситуации с пандемией

Власти России пока поддерживают добровольность вакцинации, однако в государственных интересах защиты населения процедура может стать обязательной.

Власти России пока поддерживают добровольность вакцинации, однако в государственных интересах защиты населения процедура может стать обязательной.

В случае с распространением коронавирусной инфекции можно поступиться добровольностью прививок, отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Изменение правил вакцинации могут предполагать обязательность прививок от коронавируса, подчеркнул Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума.

Данный вопрос соизмеряет ценность отдельной жизни и массовой защиты населения. Эти темы важно обсудить с юристами и теми, кто непосредственно занимается вакцинацией.