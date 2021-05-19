Нестройный хор голосов. Как конфликт Израиля и Палестины разделил мировое сообщество

Страны Евросоюзы не могут определиться, кого поддержать на Ближнем Востоке — Палестину или Израиль.

Команде президента США Джозефа Байдена удалось отговорить Израиль от полномасштабного наземного наступления на сектор Газа. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отказался атаковать палестинцев после беседы с американскими чиновниками, пишет Politico со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Одновременно с этим Белый дом поспособствовал переговорам с представителями исламистского политического движения ХАМАС. Нетаньяху заверил, что до перемирия между евреями и мусульманами осталось «несколько дней».

Позиция американского лидера по конфликту между Израилем и Палестиной была ясна с момента первого обострения в Иерусалиме. Джо Байден поддержал евреев, из-за чего мусульмане из США бойкотировали празднование Ураза-байрам в Белом доме. Однако с лидерами других стран все не так однозначно.

Несогласованная Европа

В теории Соединенные Штаты и страны Европейского союза (ЕС) не могут поддерживать Палестину. За ракетные удары по израильским городам отвечают бойцы ХАМАС — движения, которое в США и ЕС признано террористическим.

По этой причине Германия сразу после начала массированных обстрелов с обеих сторон акцентировала внимание именно на атаках со стороны исламистов. Местные жители при этом вышли на улицы с другим мнением: по всей стране прокатилась волна антисемитизма, в Мангейме и Нордхаузене протестующие сжигали флаги Израиля и добрым словом поминали Гитлера (как, впрочем, и палестинцы).

Берлин «самым решительным образом» осудил удары ХАМАС по Тель-Авиву и Иерусалиму, но гуманитарную помощь пообещал все же мирному населению сектора Газа, а не израильтянам. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что Германия готова пожертвовать на эти цели 40 миллионов евро.

Мааса поддержал французский премьер-министр Жан Кастекс. С трибуны Национального собрания глава правительства призвал обеспечить «быстрый и беспрепятственный доступ помощи в сектор Газа», а также попросил обе стороны прекратить обстрелы.

Президент Пятой республики Эммануэль Макрон лично побеседовал с главами Израиля и Палестины Биньямином Нетаньяху и Махмудом Аббасом. Первого французский лидер заверил в своей приверженности безопасности Священной земли, а второму посоветовал использовать свое влияние для восстановления мира в сектора Газа и получения контроля над ХАМАС.

Польша конфликт на Ближнем Востоке оставила без внимания, а Чехия в знак солидарности вывесила над резиденцией президента флаг Израиля. Аналогичная акция прошла в Австрии: канцлер Себастьян Курц поручил разместить шестиконечную звезду на всех правительственных зданиях в стране.

Испанское правительство также воздержалось от оценки противостояния евреев и мусульман, но местные жители молчать не стали: 15 мая в городах Испании прошли многотысячные митинги в поддержку Палестины.

Нежелательное перемирие

Украинский президент Владимир Зеленский предпочел не высказываться на тему арабо-израильского конфликта. За «слугу народа» все сказал министр обороны Андрей Таран, когда похвалил израильские системы противоракетной обороны «Железный купол» и выразил желание снабдить Киев аналогичной защитой. Над формулировкой глава военного ведомства размышлял недолго:

«Рассматриваем возможности приобретения чего-то по типу "Железного купола"».

Вступиться за палестинцев, которые в 1948 году потеряли контроль над своими землями, решилась Швеция. Анн Линде — глава шведского МИД и действующий председатель ОБСЕ — возложила ответственность за сотни убитых женщин и детей на Израиль, который «оккупировал Палестину и аннексировал Иерусалим». Одновременно с этим Линде обратилась к руководству ХАМАС и потребовала прекратить обстрелы иерусалимских кварталов.

Канада поддержала позицию соседей из Соединенных Штатов. Министр иностранных дел страны Марк Гарно назвал израильские удары по мирному населению сектора Газа «поддержкой безопасности».

Акции солидарности с населением Палестины прошли не только в Германии и Испании. Тысячи людей вышли на улицы итальянских, бельгийских, мексиканских и английских городов, чтобы поддержать мусульман в борьбе за исторические земли.

Британская газета The Guardian пишет, что пока Евросоюз и США не могут выработать единую позицию по конфликту между Израилем и Палестиной. Большинство европейских стран выступают за введение режима прекращения огня в секторе Газа, однако эту позицию блокирует Вашингтон.

«На воскресном [16 мая] заседании Совета безопасности ООН было заметно, насколько голос Европы отличается от голоса США. Америка предпочитает призывать к "устойчивому спокойствию" — формулировке, которая дает Израилю свободу действий для продолжения бомбардировок [по сектору Газа]», — пишут журналисты.

Европейские чиновники недовольны тем, что Вашингтон не учитывает позицию Брюсселя в формировании внешней политики. Когда американский госсекретарь Энтони Блинкен приезжал в представительство ЕС в марте этого года, он говорил о «частых консультациях» США со своими союзниками по НАТО.

На деле картина вырисовывается иная: два дня назад Соединенные Штаты уже в третий раз заблокировали заявление Совета безопасности ООН, в котором был прописан призыв к немедленному прекращению огня в секторе Газа.