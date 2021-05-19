Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:12   19 Мая 2021
Россия

В Белгороде на день введут «сухой закон» из-за последних звонков

В Белгороде на день введут «сухой закон» из-за последних звонков

В день проведения последних звонков, 21 мая, во всех магазинах Белгородской области будет запрещена продажа алкоголя, сообщили сегодня в региональном правительстве. 

Отметим, проведение тожественных линеек в этом году запланировано раньше обычного, поскольку 24 мая девятиклассников ожидает первый экзамен по русскому языку. За выходные школы должны подготовится, а выпускники отдохнуть.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#выпускники #белгородская область #сухой закон #последний звонок #запрет на продажу алкоголя

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров