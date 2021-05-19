В Белгороде на день введут «сухой закон» из-за последних звонков

Продажу алкоголя запретят уже в эту пятницу, 21 мая.

В день проведения последних звонков, 21 мая, во всех магазинах Белгородской области будет запрещена продажа алкоголя, сообщили сегодня в региональном правительстве.

Отметим, проведение тожественных линеек в этом году запланировано раньше обычного, поскольку 24 мая девятиклассников ожидает первый экзамен по русскому языку. За выходные школы должны подготовится, а выпускники отдохнуть.