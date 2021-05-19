Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:04   19 Мая 2021
Общество

Bloomberg назвал предполагаемую дату открытия границ России с Турцией

Bloomberg назвал предполагаемую дату открытия границ России с Турцией

Запрет на выполнение авиарейсов на турецкие курорты может быть снят до середины июня, сообщает издание Bloomberg.

Эта ситуация оказывает влияние на туристическую отрасль Турецкой Республике, заявили изданию в Анкаре. Там отметили, что перед принятием нового решения насчет возобновления перелетов из России в Турцию направится новая делегация, члены которой оценят меры, принимаемые страной в целях профилактики коронавируса.

Несмотря на официальное ограничение авиасообщения с Турцией до 1 июня, ряд российских авиакомпаний приостановил продажи билетов в республику. Руководство авиаперевозчиков сообщило, что их действия зависимы от решений властей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #турция #перелеты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров