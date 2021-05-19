Bloomberg назвал предполагаемую дату открытия границ России с Турцией

Запрет на выполнение авиарейсов на турецкие курорты может быть снят до середины июня, сообщает издание Bloomberg.

Запрет на выполнение авиарейсов на турецкие курорты может быть снят до середины июня, сообщает издание Bloomberg.

Эта ситуация оказывает влияние на туристическую отрасль Турецкой Республике, заявили изданию в Анкаре. Там отметили, что перед принятием нового решения насчет возобновления перелетов из России в Турцию направится новая делегация, члены которой оценят меры, принимаемые страной в целях профилактики коронавируса.

Несмотря на официальное ограничение авиасообщения с Турцией до 1 июня, ряд российских авиакомпаний приостановил продажи билетов в республику. Руководство авиаперевозчиков сообщило, что их действия зависимы от решений властей.