Без поддавков и лайков. На праймериз «Единой России» кипят нешуточные страсти

Эксперты оценили размах и качество нынешних внутрипартийных выборов ЕР.

В конце мая по всей стране пройдет внутрипартийное голосование «Единой России». Скептики, злые языки даже называют происходящее «войной фриков». На выборы вновь потянулись знаменитости и блогеры, что порождает разговоры об имитации выборов и ставит под сомнение такое копирование западной избирательной схемы.

Как считает руководитель агентства «Социальные коммуникации» Илья Паймушкин, сама по себе идея праймериз хороша уже тем, что она в теории подразумевает конкуренцию даже за право стать кандидатом. Другое дело — практика.

«Казалось бы, для всех равные правила: запись роликов с видеообращениями, агитация сторонников для участия в предварительном голосовании. Но изначальный посыл на открытость, борьбу программ, активность в социальных сетях и привлечение сторонников сталкивается с российской действительностью и исполнением собственно самих же условий праймериз», — говорит эксперт.

Не секрет, что во многих регионах России для участия в этой партийной процедуре применяется административный ресурс, а где-то праймериз вообще проходит формально — отмечает он. Видимо, это зависит от целей организаторов.

Например, на выборах мэра Якутска этой весной не было ни анонса праймериз, ни площадки для выдвижения кандидатов и голосования. Но в какое-то время появился простой пресс-релиз о том, что на предварительном голосовании победил и.о. мэра Евгений Григорьев. Такая вот «открытость для всех».

«В реальную конкуренцию в настоящее время верить почти не приходится. Есть ресурсные кандидаты — производственники, бизнесмены и т.д. Есть медийные личности, которые имеют большой ресурс в виде узнаваемости. Есть люди случайные — которые на праймериз впервые пробуют себя в политике и зачастую даже не состоят в партии», — говорит Илья Паймушкин.

Мы живем в 21 веке, и чем больше у партий будет присутствовать открытость при выдвижении кандидатов на разные должности, тем активнее будет развиваться политическая система в стране. А партии смогут иметь более широкую сеть сторонников, а не голосующих по разным причинам, в зависимости от обстоятельств жизни, считает наш собеседник:

«В 90-х число членов основных российских партий регулярно росло, была жесткая конкуренция, молодежь верила, что их могут выдвинуть на выборы и они смогут одержать победу. Сейчас, к сожалению, все жестко зарегламентировано, и избиратели голосуют на выборах зачастую или по просьбе работодателя, или ситуативно, или протестно — приходя на выборы или оставаясь дома».

Таким образом, любые действия по открытости и конкурентности в рамках политических партий и политической системы хороши, если они не несут в себе имитацию и не вызывают отторжения у потенциальных избирателей. Люди ждут реальной политики и возможности влиять на результат своего волеизъявления, полагает наш собеседник.

Что касается термина «праймериз», то, как отметил политический консультант Вадим Березиков, само слово — инородное. Поэтому придуман хороший, как ему кажется, аналог в русском языке — предварительное голосование. Просто «праймериз» короче, а в филологии всегда выигрывают короткие слова.

Эксперт напомнил, что праймериз — не новое изобретение. Еще в начале 2000-х годов «Яблоко» проводило первые праймериз в стране. С тех пор в России изменился и характер этой процедуры. Если раньше такое голосование проходило по другим схемам и называлось внутрипартийным, то теперь это уже общее голосование по определению кандидатов от «Единой России».

«Да, эта процедура сейчас не самая популярная. Однако же страсти на праймериз кипят нешуточные, я наблюдаю за этим в нескольких регионах России. В том числе и в Санкт-Петербурге, где на одном из округов на праймериз выставлены депутат Госдумы и секретарь регионального политсовета партии», — рассказал Вадим Березиков.

И это, на взгляд, хорошо, происходящее говорит о конкуренции внутри партии. В этой ситуации нет поддавков. И происходят такое не только на этом округе и не только в Северной столице. Реальная конкурентная борьба идет во многих субъектах страны — подчеркнул собеседник ПС.

«Да, где-то, наверное, есть и “договорняки”, не надо скрывать этого, – сделал говорку эксперт. – Но это может возникнуть только на той территории, где нет других претендентов от партии власти или от беспартийных людей – только они могут принять участие в голосовании».

Другой момент. ПС весной писала, что «ЕР» стала, наконец, избавляться от селебрити в политике, которые явно занимали чужое место в Думе. И вдруг, на тебе, снова: Юлия Волкова, какой-то блогер.

Но это и есть популяризация праймериз — парировал Березиков. В основном такие вещи происходят в Москве. Потому что при всей кажущейся политизированности столицы здесь присутствует достаточно серьезная аполитичность. Людям все равно, они в Москве деньги зарабатывают, им не до праймериз.

«И чтобы поднять интерес к ним, и появляются… ну, я бы не назвал их фриками… появляются яркие личности, скажем так. Не факт, что они пройдут, потому что так или иначе победитель праймериз будет представлять партию. И появление их на предварительном голосовании — это, скорее, технологический ход», — рассуждает собеседник.

Нечто похожее, кстати, пытаются делать и другие партии. В Петербурге подобие праймериз проводят коммунисты. Они называют это «народным голосованием», правда, как и многое, делают это криво — определяют возможных кандидатов через лайки в соцсети.

А вот «ЕР» идет по сложному пути — через сайт «Госуслуги». Здесь надо зарегистрироваться, действительно стать выборщиком, и на этом ресурсе ты никак не проголосуешь второй раз. А как можно понаставить лайков в соцсети, знают даже дети.