Бывший вице-губернатор Приморья стал вице-мэром Владивостока

Константин Шестаков будет исполнять обязанности главы города в случае его досрочной отставки.

Действующий глава Владивостока Олег Гуменюк назначил своим первым заместителем бывшего вице-губернатора Приморского края Константина Шестакова. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Напомним, ранее мэр приморской столицы заявил о намерении в ближайшее время сложить с себя полномочия в связи с недовольством его работой губернатором Олегом Кожемяко и полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым. В случае отставки Гуменюка, обязанности главы города лягут на плечи Шестакова.

До назначения на пост вице-мэра, бывший заместитель губернатора работал зампредседателя регионального правительства.