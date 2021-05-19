16:15 19 Мая 2021Россия
Бывший вице-губернатор Приморья стал вице-мэром Владивостока
Константин Шестаков будет исполнять обязанности главы города в случае его досрочной отставки.
Действующий глава Владивостока Олег Гуменюк назначил своим первым заместителем бывшего вице-губернатора Приморского края Константина Шестакова. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Напомним, ранее мэр приморской столицы заявил о намерении в ближайшее время сложить с себя полномочия в связи с недовольством его работой губернатором Олегом Кожемяко и полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым. В случае отставки Гуменюка, обязанности главы города лягут на плечи Шестакова.
До назначения на пост вице-мэра, бывший заместитель губернатора работал зампредседателя регионального правительства.