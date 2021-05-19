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16:15   19 Мая 2021
Россия

Бывший вице-губернатор Приморья стал вице-мэром Владивостока

Бывший вице-губернатор Приморья стал вице-мэром Владивостока

Действующий глава Владивостока Олег Гуменюк назначил своим первым заместителем бывшего вице-губернатора Приморского края Константина Шестакова. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Напомним, ранее мэр приморской столицы заявил о намерении в ближайшее время сложить с себя полномочия в связи с недовольством его работой губернатором Олегом Кожемяко и полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым. В случае отставки Гуменюка, обязанности главы города лягут на плечи Шестакова.

До назначения на пост вице-мэра, бывший заместитель губернатора работал зампредседателя регионального правительства. 

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