Вассерман на личном примере объяснил, хотят ли украинцы объединения с РФ

Политолог Анатолий Вассерман рассказал о популярности на Украине идеи присоединения к России.

Политолог Анатолий Вассерман рассказал о популярности на Украине идеи присоединения к России.

По его словам, в 1994 году он баллотировался на пост депутата Верховной рады Украины. В своей программе он разместил пункт об отказе Незалежной от формальной самостоятельности и присоединения к России.

"И должен сказать, что занял второе место в округе. Не буду впрямую обвинять своего оппонента ни в чем, но должен отметить, что у него был очень большой административный ресурс", — вспоминает публицист.

Таким образом Вассерман объяснил, что даже в 1990-е годы такая идея была достаточно популярна среди украинцев. И любой руководитель этой страны, заявляющий о независимости Украины, идет против воли своего народа, резюмировал он.