14:43 19 Мая 2021Общество
Матвиенко одобрила предложение о создании реестра неплательщиков алиментов
Идею о создании единого реестра злостных неплательщиков поддержала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
Идею о создании единого реестра злостных неплательщиков поддержала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
Инициатором предложения стал министр юстиции РФ Константин Чуйченко. В Службе судебных приставов ведется учет неплательщиков алиментов. Однако создание единого реестра злостных неплательщиков тоже крайне важно.
Необходимо не просто сформировать данный реестр, но и разработать меры, согласно которым требования к этой категории граждан будут ужесточены, отметила спикер Совета Федерации РФ.