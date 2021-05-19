Матвиенко одобрила предложение о создании реестра неплательщиков алиментов

Идею о создании единого реестра злостных неплательщиков поддержала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Идею о создании единого реестра злостных неплательщиков поддержала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Инициатором предложения стал министр юстиции РФ Константин Чуйченко. В Службе судебных приставов ведется учет неплательщиков алиментов. Однако создание единого реестра злостных неплательщиков тоже крайне важно.

Необходимо не просто сформировать данный реестр, но и разработать меры, согласно которым требования к этой категории граждан будут ужесточены, отметила спикер Совета Федерации РФ.