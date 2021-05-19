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14:34   19 Мая 2021
Общество

Россиянам рассказали, куда обращаться в случае присасывания клещей

Россиянам рассказали, куда обращаться в случае присасывания клещей

Сотрудники Роспотребнадзора опубликовали рекомендации, что делать и куда обращаться в случае присасывания клещей.

Лучше всего извлекать клеща в травматологическом пункте в поликлинике по месту жительства или любом другом, отметили в ведомстве. Снимать клеща необходимо очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания.

При самостоятельном его удалении нужно соблюдать следующие определенные рекомендации. В первую очередь специалисты советуют захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату. Держа строго перпендикулярно поверхности укуса, нужно повернуть тело клеща вокруг оси и извлечь его из кожных покровов.

После чего обязательно необходимо продезинфицировать укус йодом, спиртом или одеколоном. Информация размещена на официальном сайте Роспотребнадзора.

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#роспотребнадзор #совет #клещи

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