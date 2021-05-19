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14:34   19 Мая 2021
Политика

Вашингтон может снять относящиеся к "Северному потоку — 2" санкции

Вашингтон может снять относящиеся к "Северному потоку — 2" санкции

Американская администрация может снять относящиеся к "Северному потоку — 2" санкции. Об этом сообщили журналисты.

Агентство Reuters сообщило, что Администрация президента США Джо Байдена снимет ограничения против проекта газопровода. Речь идет о санкциях в отношении компании Nord Stream 2AG и ее главы.

Вашингтон не представлял Германии планы по отказу от ограничений против "СП-2". Однако Берлин принял к сведению соответствующие сообщения прессы, заявили в МИД ФРГ.

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#сша #санкции #СП-2

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