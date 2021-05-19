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14:58   19 Мая 2021
Россия

Глава Коми нашел нового руководителя в Министерство культуры региона

Глава Коми нашел нового руководителя в Министерство культуры региона

В Коми руководителем Министерства культуры назначена теперь уже бывший директор региональной филармонии Мария Балмастова. Соответствующий указ пописал глава республики Владимир Уйба.  

Сообщается, что благодаря Балмастовой в Коми были реализованы ряд масштабных фестивалей и шоу. На посту главы Минкульта она сменила Сергея Емельянова, который покинул ведомство, чтобы возглавить Александрийский театр.

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#республика коми #министерство культуры #кадровое решение

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