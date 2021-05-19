Отца Ивана Жданова обвинили в особо крупном мошенничестве

Следователи переквалифицировали дело в отношении отца директора ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Ивана Жданова.

Следователи переквалифицировали дело в отношении отца директора ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Ивана Жданова.

Ранее Юрия Жданова обвиняли по статье о превышении должностных полномочий. Теперь речь идет о статьях "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере" и "Служебный подлог". Если следствию удастся доказать его вину, ему может грозить наказание сроком до десяти лет.

Отец директора "Фонда борьбы с коррупцией" неоднократно привлекался к ответственности. Так, в 2008 году он проходил по статье за мелкое хулиганство, а в 2010 году в его отношении было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве.