IP-адреса хулиганов переданы "Бессмертным полком" в СКР

"Бессмертный полк" предоставил правоохранительным органам необходимые данные о лицах, пытавшихся разместить портреты нацистов и их пособников на сайте движения.

"Бессмертный полк" предоставил правоохранительным органам необходимые данные о лицах, пытавшихся разместить портреты нацистов и их пособников на сайте движения.

Ранее организаторы "Бессмертного полка" сообщили о попытках размещения фотографий нацистов во время онлайн-шествия на 9 Мая. Стоит отметить, что модераторы ресурса своевременно среагировали на эту провокацию.

Виртуальное шествие "Бессмертного полка" проводится уже второй раз подряд. Такое решение связано с эпидемиологической обстановкой.