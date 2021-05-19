13:53 19 Мая 2021Политика
IP-адреса хулиганов переданы "Бессмертным полком" в СКР
"Бессмертный полк" предоставил правоохранительным органам необходимые данные о лицах, пытавшихся разместить портреты нацистов и их пособников на сайте движения.
"Бессмертный полк" предоставил правоохранительным органам необходимые данные о лицах, пытавшихся разместить портреты нацистов и их пособников на сайте движения.
Ранее организаторы "Бессмертного полка" сообщили о попытках размещения фотографий нацистов во время онлайн-шествия на 9 Мая. Стоит отметить, что модераторы ресурса своевременно среагировали на эту провокацию.
Виртуальное шествие "Бессмертного полка" проводится уже второй раз подряд. Такое решение связано с эпидемиологической обстановкой.