Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:53   19 Мая 2021
Политика

IP-адреса хулиганов переданы "Бессмертным полком" в СКР

IP-адреса хулиганов переданы "Бессмертным полком" в СКР

"Бессмертный полк" предоставил правоохранительным органам необходимые данные о лицах, пытавшихся разместить портреты нацистов и их пособников на сайте движения.

Ранее организаторы "Бессмертного полка" сообщили о попытках размещения фотографий нацистов во время онлайн-шествия на 9 Мая. Стоит отметить, что модераторы ресурса своевременно среагировали на эту провокацию.

Виртуальное шествие "Бессмертного полка" проводится уже второй раз подряд. Такое решение связано с эпидемиологической обстановкой.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#скр #нацисты #Бессметрный полк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров