Дегтярев предложил проводить Восточный экономический форум в Хабаровске

Также губернатор Хабаровского края пожаловался на неравномерное развитие ДФО.

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев выступил с предложением проводить Восточный экономический форум (ВЭФ) не только во Владивостоке, но и в Хабаровске, а также других городах округа.

«ВЭФ можно проводить в разных регионах России. Один год во Владивостоке, другой — в Хабаровске, третий — в каком-то еще дальневосточном городе, там, где есть инфраструктура», — сказал врио главы региона.

По словам Дегтярева, Хабаровск полностью готов к тому, чтобы принимать у себя сотни участников форума. А также посетовал на то, что большинство ресурсов ДФО уходит на развитие региональной столицы, и призвал обустраивать округ равномерно.

Отметим, в этом году организовать отдельные сессии ВЭФ планируется не только в российских городах, но и за рубежом: в Сеуле, Шанхае и Токио. Спикеры форума будут общаться с участниками с помощью телемостов.