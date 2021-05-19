13:44 19 Мая 2021Политика
Путин озвучил ожидания по реализации послания Федеральному собранию
Поручения по реализации послания Федеральному собранию должны быть выполнены с таким результатом, которого ожидают россияне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Поручения по реализации послания Федеральному собранию должны быть выполнены с таким результатом, которого ожидают россияне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства 3 мая утвердил перечень поручений по итогам послания Федеральному собранию. Доклад от Кабмина РФ об обеспечении финансирования реализации мероприятий Путин ожидает до 1 июня.
"Рассчитываю на ритмичное выполнение поручений по реализации послания", — сказал российский лидер.
По его словам, результат выполнения всех поручений должен быть таким, каким его ожидают граждане России.