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13:44   19 Мая 2021
Политика

Путин озвучил ожидания по реализации послания Федеральному собранию

Путин озвучил ожидания по реализации послания Федеральному собранию

Поручения по реализации послания Федеральному собранию должны быть выполнены с таким результатом, которого ожидают россияне, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства 3 мая утвердил перечень поручений по итогам послания Федеральному собранию. Доклад от Кабмина РФ об обеспечении финансирования реализации мероприятий Путин ожидает до 1 июня.

"Рассчитываю на ритмичное выполнение поручений по реализации послания", — сказал российский лидер.

По его словам, результат выполнения всех поручений должен быть таким, каким его ожидают граждане России.

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#россия #путин #послание

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