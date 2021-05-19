Губернатора Петербурга Беглова поздравили с 65-летним юбилеем

Депутаты заксобрания Санкт-Петербурга трогательно поздравили своего главу.

Сегодня, 19 мая, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отмечает свой 65-й день рождения. С юбилеем главу города на Неве уже поздравили депутаты петербургского ЗакСа.

«Всю свою жизнь Вы посвятили служению России и ее гражданам. Высокопрофессиональный строитель и архитектор, опытный руководитель, видный государственный деятель, Вы внесли огромный вклад в возрождение Отечества, укрепление его благополучия и стабильности», — сказал председатель парламента Вячеслав Макаров.

Отметим, днем ранее президент России Владимир Путин наградил Беглова Орденом II степени за большой вклад в развитие Санкт-Петербурга и «многолетнюю добросовестную работу».