Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:52   19 Мая 2021
Россия

Губернатора Петербурга Беглова поздравили с 65-летним юбилеем

Губернатора Петербурга Беглова поздравили с 65-летним юбилеем

Сегодня, 19 мая, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отмечает свой 65-й день рождения. С юбилеем главу города на Неве уже поздравили депутаты петербургского ЗакСа.

«Всю свою жизнь Вы посвятили служению России и ее гражданам. Высокопрофессиональный строитель и архитектор, опытный руководитель, видный государственный деятель, Вы внесли огромный вклад в возрождение Отечества, укрепление его благополучия и стабильности», — сказал председатель парламента Вячеслав Макаров.

Отметим, днем ранее президент России Владимир Путин наградил Беглова Орденом II степени за большой вклад в развитие Санкт-Петербурга и «многолетнюю добросовестную работу». 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#губернатор #санкт-петербург #день рождения #юбилей #александр беглов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров