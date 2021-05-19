Жертвами крушения Як-130 в Белоруссии стали два пилота

Два пилота погибли при крушении самолета Як-130 в Барановичах. Об этом сообщило минобороны Белоруссии.

Два пилота погибли при крушении самолета Як-130 в Барановичах. Об этом сообщило минобороны Белоруссии.

Очевидцы ранее сообщили о падении военного самолета между жилыми домами в Барановичах. Инцидент произошел на улице Фестивальной.

Согласно информации министерства обороны, к трагедии привела техническая неисправность летательного средства. Жертв среди местных жителей и разрушений нет.