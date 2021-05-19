Правительства стран Евросоюза пришли к соглашению по вопросу открытия границ

Туристы, прошедшие полный цикл вакцинации одобренными Европейским агентством лекарственными препаратами, смогут попасть в страны ЕС.

Туристы, прошедшие полный цикл вакцинации одобренными Европейским агентством лекарственными препаратами, смогут попасть в страны ЕС.

Правила въезда на территорию стран Европейского союза в период пандемии коронавирусной инфекции подвергнутся изменению. Как сообщает агентство AFP, страны ЕС пришли к соглашению о разрешении въезда для туристов, прошедших полную вакцинацию от COVID-19.

Отмечается, что речь пока идет лишь о препаратах, одобренных к применению европейским регулятором. Правительства стран также одобрили рекомендации, разработанные Еврокомиссией.