Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:31   19 Мая 2021
Общество

Правительства стран Евросоюза пришли к соглашению по вопросу открытия границ

Правительства стран Евросоюза пришли к соглашению по вопросу открытия границ

Туристы, прошедшие полный цикл вакцинации одобренными Европейским агентством лекарственными препаратами, смогут попасть в страны ЕС.

Правила въезда на территорию стран Европейского союза в период пандемии коронавирусной инфекции подвергнутся изменению. Как сообщает агентство AFP, страны ЕС пришли к соглашению о разрешении въезда для туристов, прошедших полную вакцинацию от COVID-19.

Отмечается, что речь пока идет лишь о препаратах, одобренных к применению европейским регулятором. Правительства стран также одобрили рекомендации, разработанные Еврокомиссией.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#ес #открытие #соглашение #границы #правила

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров