В Кремле ознакомятся с мнениями о запрете экстремистам участвовать в выборах

Представители Кремля обещали ознакомиться с мнениями о противоречии Конституции РФ запрета на участие в выборах причастным к экстремистским организациям гражданам.

Представители Кремля обещали ознакомиться с мнениями о противоречии Конституции РФ запрета на участие в выборах причастным к экстремистским организациям гражданам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил готовность изучить материалы о новом законопроекте на брифинге в среду. Речь идет о запрете на участие в выборах. Причастные к экстремизму лица могут лишиться права избираться в депутаты Госдумы РФ. Парламентарии 18 мая в первом чтении приняли соответствующий законопроект.