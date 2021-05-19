13:24 19 Мая 2021Политика
В Кремле ознакомятся с мнениями о запрете экстремистам участвовать в выборах
Представители Кремля обещали ознакомиться с мнениями о противоречии Конституции РФ запрета на участие в выборах причастным к экстремистским организациям гражданам.
Представители Кремля обещали ознакомиться с мнениями о противоречии Конституции РФ запрета на участие в выборах причастным к экстремистским организациям гражданам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил готовность изучить материалы о новом законопроекте на брифинге в среду. Речь идет о запрете на участие в выборах. Причастные к экстремизму лица могут лишиться права избираться в депутаты Госдумы РФ. Парламентарии 18 мая в первом чтении приняли соответствующий законопроект.