Критик Сергей Соседов пожелал Маниже провала на Евровидении-2021 из-за "позорной" песни

Журналист и музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал композицию Манижи, представляющей Россию на международном конкурсе "Евровидение" в этом году.

Журналист и музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал композицию Манижи, представляющей Россию на международном конкурсе "Евровидение" в этом году.

Соседов заявил, что российская исполнительница поехала на международный конкурс с "позорной, постыдной песней".

"Это даже не песня — это просто хулиганство. Нет номера у нее как такового, есть просто хулиганские выкрики, пения и музыки там нет", — высказался музыкальный критик в интервью "Вечерней Москве".

Кроме этого, он пожелал исполнительнице провала на Евровидении-2021. Соседов не считает Манижу достойной финала международного песенного состязания.

"Я не желаю ей успеха", — заключил он.

Накануне Манижа получила возможность побороться за победу в музыкальном конкурсе "Евровидение" после удачного выступления в первом полуфинале. Ее трек пришелся по душе многим зрителям по всему миру.