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13:17   19 Мая 2021
Политика

Песков объяснил слова Путина о терроризме

Песков объяснил слова Путина о терроризме

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков расшифровал слова президента России Владимира Путина о терроризме.

Накануне Путин заявил, что "вновь поднимает голову терроризм". В ходе пресс-конференции журналисты попросили Пескова объяснить, что российский лидер имел в виду под этим высказыванием.

По словам пресс-секретаря президента, Кремль считает очевидным возрастание террористической угрозы в мире. Такие выводы можно сделать, открыв сводки новостей, резюмировал Песков.

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#путин #терроризм #песков

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