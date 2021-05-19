Песков объяснил слова Путина о терроризме

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков расшифровал слова президента России Владимира Путина о терроризме.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков расшифровал слова президента России Владимира Путина о терроризме.

Накануне Путин заявил, что "вновь поднимает голову терроризм". В ходе пресс-конференции журналисты попросили Пескова объяснить, что российский лидер имел в виду под этим высказыванием.

По словам пресс-секретаря президента, Кремль считает очевидным возрастание террористической угрозы в мире. Такие выводы можно сделать, открыв сводки новостей, резюмировал Песков.