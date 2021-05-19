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13:17   19 Мая 2021
Политика

Песков перечислил главные темы возможного саммита России и США

Песков перечислил главные темы возможного саммита России и США

Пресс-секретарь президента РФ Песков прокомментировал вопросы, которые могут обсуждаться на переговорах между американской и российской стороной.

Главными к повестке саммита выступают темы стратегической стабильности и отношений стран, пояснил представитель Кремля. Он ответил на вопросы журналистов.

Инцидент с оскорблением президента России Владимира Путина американским коллегой Джо Байденом не является главным на переговорах. А озвученные темы касаются всего мира и двусторонних отношений государств, добавил Песков.

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