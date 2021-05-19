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14:30   19 Мая 2021
Россия

В Саратове прекратили расследование в отношении экс-главы горобразования

В Саратове прекратили расследование в отношении экс-главы горобразования

Следственный комитет Саратова прекратил уголовное преследование в отношении бывшей начальницы городского департамента образования Татьяны Тынковой

Чиновницу подозревали во взяточничестве в размере 75 тысяч рублей. Эту сумму на ее банковский счет частями переводила директор детского сада №186.

Изначально полагалось, что деньги Тынковой приходили за то, чтобы она закрывала глаза на нарушения в работе ДОУ, однако в ходе расследования выяснилось, что 75 тысяч шли на закупку призов за конкурсы для детей из Фрунзенского района. Сумма копилась в течение года и являлась добровольными пожертвованиями. 

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#уголовное дело #образование #взяточничество

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