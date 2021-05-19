В Саратове прекратили расследование в отношении экс-главы горобразования

Чиновницу обвиняли в получении взятки в размере 75 тысяч рублей.

Следственный комитет Саратова прекратил уголовное преследование в отношении бывшей начальницы городского департамента образования Татьяны Тынковой.

Чиновницу подозревали во взяточничестве в размере 75 тысяч рублей. Эту сумму на ее банковский счет частями переводила директор детского сада №186.

Изначально полагалось, что деньги Тынковой приходили за то, чтобы она закрывала глаза на нарушения в работе ДОУ, однако в ходе расследования выяснилось, что 75 тысяч шли на закупку призов за конкурсы для детей из Фрунзенского района. Сумма копилась в течение года и являлась добровольными пожертвованиями.