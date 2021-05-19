Песков допустил выступление Путина на предстоящем съезде "Единой России"

Президент России Владимир Путин традиционно выступает на съездах партии "Единая Россия", отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин традиционно выступает на съездах партии "Единая Россия", отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Поэтому можно предполагать, что глава государства выступит и на предстоящем съезде, добавил пресс-секретарь президента РФ.

"Еще официально не был анонсирован этот съезд, но он, безусловно, состоится, насколько я понимаю, и традиционно, конечно, президент на нем выступает", — сказал Песков.

Как сообщал ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, первый из трех этапов съезда намечен на середину июня текущего года.