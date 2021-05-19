Bloomberg объяснил, что поможет ЕС противостоять России и Китаю

Американское издание Bloomberg опубликовало материал о противоборстве Евросоюза с Россией и Китаем.

Американское издание Bloomberg опубликовало материал о противоборстве Евросоюза с Россией и Китаем.

По словам автора статьи, геополитический проект "Инициатива трех морей" является одним из немногих инструментов, с помощью которого ЕС может адекватно противостоять своим восточным соседям.

"Это имеет смысл. Однако самое интересное, что ИТМ может стать лучшим ответом Европы на посягательства России и Китая", — приводит текст публикации издание "ПолитРоссия".

Стоит отметить, что этот проект является работой 12 восточных членов Европейского союза по обновлению физических и цифровых связей между Балтийским, Адриатическим и Черным морями.

Журналисты уверены, что Белый дом должен обратить более пристальное внимание на "Инициативу трех морей" и всячески поддерживать этот проект. А страны — участницы ЕС не должны терять дух единства, резюмирует автор.