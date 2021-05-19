Принца Гарри обвинили в неуважительном отношении к покойному дедушке

Королевский эксперт Анжела Левин заявила, что в словах принца Гарри для подкаста Дэкса Шепарда было оскорбление в сторону его дедушки, покойного принца Филиппа.

Королевский эксперт Анжела Левин заявила, что в словах принца Гарри для подкаста Дэкса Шепарда было оскорбление в сторону его дедушки, покойного принца Филиппа.

Герцог Сассекский в одном из интервью рассказал, что постоянно испытывает так называемую "генетическую боль", которая связана с его отцом, принцем Чарльзом. Он уточнил, что родитель вынудил его пройти через множество трудностей, а также намекнул, что вина за это лежит на дедушке и бабушке — королеве Елизавете II. Эксперты отмечают, что это высказывание звучит чрезвычайно оскорбительно по отношению к покойному принцу Филиппу, пишет The Sun.

"Чарльз относился к Гарри не так, как к нему относились его родители. В то время как королева запретила жениться на женщине, которую любил Чарльз, он, в свою очередь, позволил своим детям жениться на людях, которых они выбрали", — категорически заявила Анжела Левин.

Она уточнила, что подобные нападения на королеву Елизавету II и самого принца Чарльза в тот момент, когда они скорбят о покойном принце Филиппе, лишь усилит их боль. По словам Левин, герцог Сассекский выбрал наименее подходящее время для атаки.