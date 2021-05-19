В Иркутске стало известно имя нового детского омбудсмена

Депутаты согласовали кандидатуру, выдвинутую губернатором.

Депутаты иркутского заксобрания одобрили кандидатуру Татьяны Афанасьевой на пост детского омбудсмена. На эту должность ее рекомендовал губернатор региона Игорь Кобзев.

«По результатам тайного голосования Афанасьева Татьяна Витальевна назначена на должность уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области», — заявил председатель законодательного собрания Александр Ведерников.

Ранее чиновница на протяжении девяти лет возглавляла в Иркутске аппарат уполномоченного по правам ребенка. Прошлый омбудсмен Светлана Семенова покинула ведомство в ноябре 2020 года в связи с переходом на должность уполномоченного по правам человека в регионе.