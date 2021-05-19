Фильм "Турист" поразил Манукяна сюжетом и реалистичностью

Фильм "Турист" стал первой в истории художественной кинолентой о Центральноафриканской Республике, заявил блогер Вадим Манукян после просмотра картины.

Фильм "Турист" стал первой в истории художественной кинолентой о Центральноафриканской Республике, заявил блогер Вадим Манукян после просмотра картины.

Журналист уточнил, что много слышал о событиях в ЦАР, однако просмотр фильма оказался для него потрясением. Он подчеркнул, что увидел реальных героев, а не навязанные штампы Голливуда.

"С первых кадров фильма история захватывает своим сюжетом. Фильм для нашего зрителя безусловно будет выглядеть необычным, но его значимость еще предстоит осознать", — заявил Манукян ФАН.

Блогер также отметил патриотизм героев картины. "Турист" поразил его своим сюжетом и реалистичностью, с которой были показаны произошедшие события. Кроме этого, Манукян отметил достоверность базы FACA и штаба российских инструкторов в Капм де Ру.

Режиссер Андрей Батов очень красочно продемонстрировал "бармалеев", которые "кошмарят" ЦАР с начала 1990-х годов, подчеркнул журналист.

Блогер также посоветовал россиянам обязательно посмотреть фильм "Турист" 19 мая в 23:40 на НТВ.