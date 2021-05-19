Дяде Саше — 65. За что Петербург может поблагодарить Беглова в день его рождения

Вспомнили главные достижения петербургского губернатора Александра Беглова в день его 65-летнего юбилея.

Губернатору Петербурга Александру Беглову 19 мая исполнилось 65 лет. Как и любого российского управленца, его есть за что критиковать, однако и вклад заслуженного строителя РФ в развитие города на Неве очевиден. «Политика Сегодня» вспоминает ключевые достижения Беглова с момента его назначения в октябре 2018 года.

Лопата Беглова

Начало губернаторства выдалось для Александра Дмитриевича непростым. Петербуржцы приняли его в штыки из-за снежного коллапса зимой 2018/2019. Нерадивых коммунальщиков высмеял даже Иван Ургант в своем вечернем шоу на Первом канале, не без сарказма отметив, что снег в январе стал для них полной «неожиданностью».

Именно тогда родился мем «лопата Беглова» — градоначальник, вооружившись этим инструментом, лично отправился на войну со снегом и рекрутировал своих подчиненных. Многие поспешили обвинить губернатора в дешевом пиаре, однако вскоре город закупил уборочную технику на три миллиарда рублей.

Как отмечал политолог Дмитрий Солонников, винить исключительно Беглова в сложившейся ситуации не совсем справедливо, ведь он приступил к работе только в середине сентября и не успел как следует подготовить Северную столицу к зиме.

Горожанам — парки

Жители Купчино с 2017 года боролись за сохранение парка Интернационалистов, где при губернаторе Полтавченко намеревались построить торговый центр и океанариум. Активисты писали депутатам, губернатору и чиновникам федерального уровня, но власти отвечали отказом. Ведь Смольный уже подписал постановление о передаче застройщику земельного участка площадью 3,5 га в пределах парка.

С приходом Беглова точка городского напряжения растворилась: в ноябре 2018 года городской комитет по инвестициям решил расторгнуть договор аренды с компанией, пообещав предоставить инвестору другой участок. Жители Купчино добились сохранения парка.

Аналогичным образом завершилась битва за парк на Смоленке, где планировалось возведение апарт-отеля. В марте 2019 года Беглов подписал поправки в закон о зеленых насаждениях общего пользования, согласно которому на строительство в устье реки было наложено табу.

Восточный скоростной диаметр

В ноябре 2020 года петербуржцев обнадежили стартом проекта долгожданного Восточного скоростного диаметра. Соответствующее соглашение на условиях софинансирования подписали правительство Петербурга и группа ВТБ. В перспективе скоростная магистраль свяжет южный участок ЗСД и Всеволожск. Беглов заявил, что проект поддержало высшее руководство страны, федеральный центр выделил городу на его реализацию 10 млрд рублей. Градоначальник подчеркнул: если медлить со строительством магистрали, Петербург встанет в пробках через три-четыре года.

Доходы городской казны

Несмотря на пандемию коронавируса, доходная часть бюджета Санкт-Петербурга превысила прогнозы и внушает оптимизм, заявил Беглов накануне. В непростом 2020 году поступления составили 671 млрд рублей, что на 4,4% больше запланированных показателей. Кроме того, при Беглове федеральный центр выделил городу рекордный за 15 лет объем средств — 54 млрд рублей. По словам губернатора, перед Смольным по-прежнему стоит задача довести доходы казны до триллиона рублей.

Исаакиевский собор

Споры о статусе одной из визитных карточек Петербурга перетекли в волну митингов в начале 2017 года, когда губернатор Полтавченко заявил, что вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ решен. Противники передачи собора церкви собирались на Марсовом поле, брали Исаакий в живое кольцо, вывешивали лозунги. Город лихорадило.

Пресса неоднократно отмечала воцерковленность Беглова, именно с его приходом связывают решение о сохранении за собором статуса музея-памятника.

Дядя Саша и дети

Несмотря на высокий статус, губернатор Беглов стремится быть простым и понятным для петербуржцев всех возрастов.

Ему не составило труда сыграть импровизированную сценку со сказочным героем для юных зрителей в кукольном театре, иронично назвать себя «молодым человеком с усами» и сорвать аплодисменты.