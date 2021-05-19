Пригожин отнес иноагента "Медузу"* к "расстрельному списку" врагов народа

Бизнесмен Евгений Пригожин поставил на место корреспондента издания-иноагента в ответ на вопросы о фильме "Турист".

Бизнесмен Евгений Пригожин поставил на место корреспондента издания-иноагента в ответ на вопросы о фильме "Турист".

Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала запрос корреспондента издания "Медуза"* (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) Лилии Яппаровой.

"Отвечаю антироссийскому журналисту, сотруднику СМИ-иноагента: Гражданка Яппарова, в советское время были враги народа. Их расстреливали. Вы относитесь к подобной категории", — сказал Пригожин.

Главная задача всех антироссийских изданий заключается в очернении всего, что создает Россия, и в обелении преступлений Запада, подчеркнул бизнесмен. Он высоко оценил роль российских специалистов, которые обучают военнослужащих армии ЦАР.

"Этот фильм о тех самых героях. Они русские и мы ими гордимся. Не забудьте, гражданка Яппарова, что вы - иноагент* и вражеский рупор", — отметил Пригожин.

Предприниматель пригрозил журналистке, что в случае фальсификации сведений о российских инструкторах она и ее коллеги ответят за свои слова.

"Центральноафриканские власти проведут расследование и если эти факты не подтвердятся и окажутся вымышленными, то я «расчленю» Вас в суде, как и других антироссийских опарышей", — подчеркнул Пригожин.

Фильм "Турист" описывает работу инструкторов из РФ, которые занимаются обучением Вооруженных сил ЦАР. Главный герой с позывным, давшим название фильму, прибыл в республику накануне попытки госпереворота, которую предприняли радикалы под руководством экс-президента Франсуа Бозизе. Только благодаря дружбе, взаимовыручке и личному мужеству Туристу удается преодолеть все свалившиеся на него испытания.

* — СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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