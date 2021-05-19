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12:44   19 Мая 2021
Происшествия

Около 40 единиц огнестрельного оружия изъяли в Татарстане после трагедии в школе

Около 40 единиц огнестрельного оружия изъяли в Татарстане после трагедии в школе

Сотрудники правоохранительных органов изъяли около 40 единиц огнестрельного оружия у владельцев в Татарстане после трагедии в казанской гимназии. 

Проверка началась силами Росгвардии, заявил представитель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Процедура изъятия оружия у местных жителей носит временный характер.

Бывший ученик гимназии №175 Ильназ Галявиев устроил стрельбу в учебном заведении. Девять человек, в том числе семеро детей, погибли, еще 23 человека получили ранения. Нападавшего удалось задержать, по решению суда его отправили под арест. Расследование уголовного дела продолжается, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

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#татарстан #оружие #изъятие

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