Около 40 единиц огнестрельного оружия изъяли в Татарстане после трагедии в школе

Сотрудники правоохранительных органов изъяли около 40 единиц огнестрельного оружия у владельцев в Татарстане после трагедии в казанской гимназии.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли около 40 единиц огнестрельного оружия у владельцев в Татарстане после трагедии в казанской гимназии.

Проверка началась силами Росгвардии, заявил представитель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Процедура изъятия оружия у местных жителей носит временный характер.

Бывший ученик гимназии №175 Ильназ Галявиев устроил стрельбу в учебном заведении. Девять человек, в том числе семеро детей, погибли, еще 23 человека получили ранения. Нападавшего удалось задержать, по решению суда его отправили под арест. Расследование уголовного дела продолжается, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.