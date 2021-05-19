Почти 14 миллионов россиян привились первой дозой препарата от коронавируса

Прививку первым компонентом от COVID-19 сделали 13,9 млн россиян. Больше всего жителей, полностью вакцинировавшихся от коронавируса, зарегистрировано на Чукотке.

Прививку первым компонентом от COVID-19 сделали 13,9 млн россиян. Больше всего жителей, полностью вакцинировавшихся от коронавируса, зарегистрировано на Чукотке.

Последние места по уровню вакцинации занимают регионы Кавказа. Жители Кабардино-Балкарии, Чечни и Северной Осетии меньше других поставили себе по две прививки от COVID-19. Всего две дозы получили чуть более 9 млн человек, это составляет более 6% от общего числа населения РФ.

В столице России одну дозу препарата получили 10% москвичей, а в Санкт-Петербурге привились 11,5% горожан. Также почти 12% жителей Подмосковья получили первую прививку от коронавируса, передает РБК.

Чукотка лидирует по доле привитого населения, там хотя бы одну прививку от COVID-19 сделали 23,99%. Второе место занял Ненецкий АО (16,74%), затем — Белгородская область (16,6%).